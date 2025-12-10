Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:54, 10 декабря 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала небывалое число уникальных шифровок за день

«Радиостанция Судного дня» передала 20 слов за день
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 неожиданно активизировалась и за один день передала 15 сообщений с 20 словами. Все они зафиксированы на Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Вещание так называемой «Радиостанции Судного дня» началось в 09:07 по московскому времени и продолжалось до 17:13. Иногда в течение часа звучало более одного сообщения, а в некоторых шифровках упоминались сразу два и даже три слова. И то и другое случается очень редко.

За восемь часов УВБ-76 передала небывалое число слов: «мюоносвод», «спинобаз», «фригория», «опальный», «сноповый», «дымозюзя», «анусокеб», «централ», «котовоин», «комплектный», «завотост», «крясосыч», «покаянный», «испитой», «гласоджут», «енотобюст», «нервация», «барколук», «пулька» и «мелочишка». Все они уникальны, то есть не встречались в прежних передачах.

Причина столь активного вещания неизвестна.

Последний раз похожая активность фиксировалась 28 августа. Тогда «Радиостанция Судного дня» передала 15 сообщений с 19 словами. Автор канала «УВБ-76 логи», архивирующего передачи этой радиостанции, прокомментировал происходящее словами: «Да-да, очередные учения».

Материалы по теме:
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024

В последние месяцы УВБ-76 часто повторяла сообщения, которые появлялись в эфире в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

    Последствия обрушения помощи Украине оценили

    Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Звезда КВН рассказала о слезах из-за называющих ее «жирной мразью» зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok