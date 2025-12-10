«Радиостанция Судного дня» передала небывалое число уникальных шифровок за день

«Радиостанция Судного дня» передала 20 слов за день

Радиостанция УВБ-76 неожиданно активизировалась и за один день передала 15 сообщений с 20 словами. Все они зафиксированы на Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Вещание так называемой «Радиостанции Судного дня» началось в 09:07 по московскому времени и продолжалось до 17:13. Иногда в течение часа звучало более одного сообщения, а в некоторых шифровках упоминались сразу два и даже три слова. И то и другое случается очень редко.

За восемь часов УВБ-76 передала небывалое число слов: «мюоносвод», «спинобаз», «фригория», «опальный», «сноповый», «дымозюзя», «анусокеб», «централ», «котовоин», «комплектный», «завотост», «крясосыч», «покаянный», «испитой», «гласоджут», «енотобюст», «нервация», «барколук», «пулька» и «мелочишка». Все они уникальны, то есть не встречались в прежних передачах.

Причина столь активного вещания неизвестна.

Последний раз похожая активность фиксировалась 28 августа. Тогда «Радиостанция Судного дня» передала 15 сообщений с 19 словами. Автор канала «УВБ-76 логи», архивирующего передачи этой радиостанции, прокомментировал происходящее словами: «Да-да, очередные учения».

В последние месяцы УВБ-76 часто повторяла сообщения, которые появлялись в эфире в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.