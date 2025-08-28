Из жизни
19:59, 28 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» неожиданно передала 19 слов за один день

Радиостанция УВБ-76 передала слова драпозаяц, духонаб и наведенье
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Pexels

Радиостанция УВБ-76 неожиданно активизировала работу и за один день передала 15 сообщений с 19 словами. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Вещание началось в 09:09 по московскому времени и продолжалось до 17:10. Иногда в течение часа звучало более одного сообщения, а в некоторых шифровках упоминались сразу два слова. И то и другое случается очень редко.

За восемь часов так называемая «Радиостанция Судного дня» передала слова «вокзальный», «азооспермия», «солярный», «мексиканец», «дворник», «режемюль», «водометный», «драпозаяц», «донотасс», «бромониз», «духонаб», «пельвеция», «белобровый», «наведенье», «бурачный», «книжица», «пимофлик», «тутосекс» и «азовопул». Все они не встречались в прежних передачах.

Причина такого активного вещания неизвестна. Автор канала «УВБ-76 логи», архивирующего передачи этой радиостанции, прокомментировал происходящее словами: «Да-да, очередные учения».

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года. За семь дней до этого радиостанция транслировала сообщения, впервые переданные 13 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

