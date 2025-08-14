Из жизни
20:41, 14 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» повторила еще два звучавших перед началом СВО сообщения

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала два новых сообщения. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

14 августа в 13:05 по московскому времени так называемая Радиостанция Судного дня передала слово «марель». В 18:33 она продолжила вещание словом «стокотон».

Обе загадочные шифровки уже звучали перед началом СВО, причем транслировались в том же порядке. Слово «марель» впервые было передано в 11:21 13 января 2022 года. «Стокотон» прозвучал в тот же день спустя 8 часов 14 минут. Почему радиостанция повторила эту передачу, остается неизвестным.

Это уже второй повтор на этой неделе. В понедельник, 11 августа, УВБ-76 передала в эфир шесть закодированных сигналов, полностью совпадающих с передачами 6-10 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

    Все новости