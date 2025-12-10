Реклама

17:34, 10 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта роль разведки в борьбе с «чумой ХХ века» в СССР

Нарышкин: Разведка добыла разработки, позволившие СССР начать борьбу со СПИДом
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Резников / РИА Новости

СССР получилось выйти в первые ряды мировой борьбы с «чумой ХХ века» благодаря успехам отечественной разведки, которая добыла медицинские разработки. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в своей статье в журнале «Разведчик», передает ТАСС.

В 1980-е годы, когда появился СПИД, западные страны, прежде всего США, использовали необычность этой болезни, чтобы ввести общественность и международное медицинское сообщество в заблуждение о том, что Советский Союз якобы ведет бактериологические разработки. В ответ руководство страны поручило научно-технической разведке, к которой, по признанию самого Нарышкина, он имел некоторое отношение, в кратчайшие сроки получить информацию об основных мировых исследованиях в этой области.

«Хорошо помню запрос из Москвы, который тогда пришел и к нам в Брюссель. В результате серии мероприятий были получены достоверные сведения об идущих на Западе научных изысканиях», — пишет глава СВР. По его словам, были добыты методики и препараты для диагностики СПИДа, что позволило СССР начать борьбу с этим заболеванием.

После распада страны США требовали распустить подразделения научно-технической и нелегальной разведок в российских спецслужбах, но государству, несмотря на сложности переходного периода, удалось сохранить кадровый потенциал и оперативные возможности. «Сегодня это одно из ведущих направлений деятельности СВР России», — указал Нарышкин.

Вместе с тем он признал, что в настоящее время между российской разведкой и ЦРУ налажен контакт.

