Раскрыто истинное отношение США к Европе

NYT: США рассматривают Европу как стратегическую цель

США больше не считают себя ведущим членом НАТО и рассматривают Европу как стратегическую цель. Об этом заявил высокопоставленный законодатель Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца Норберт Реттген, сообщает The New York Times (NYT).

По словам политика, впервые со времен окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты выступают не на стороне Европы в вопросе войны и мира. Он уточнил, что Вашингтон встал на сторону России в ущерб интересам Украины и европейской безопасности в целом.

«Они хотят выступить посредником между НАТО и Россией, а это значит, что США больше не считают себя ведущим членом НАТО и рассматривают Европу как стратегическую цель», — сказал он.

Ранее член Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект HR 6508 о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Политик заявил, что США не должны быть гарантией безопасности мира.