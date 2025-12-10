Реклама

09:56, 10 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о рассылающих опасные файлы мошенниках

МВД: Мошенники рассылают APK-файлы с вредоносным ПО под видом архива с фото
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мошенники изменили одну из схем обмана и стали отправлять пользователям соцсетей APK-файлы под видом архива с фотографиями. Об опасности таких рассылок предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

«Злоумышленники распространяют APK-файлы с названиями вроде "Фото 24шт.apk", выдавая их за архивы изображений», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что мошенники стремятся заинтересовать пользователя и спровоцировать установку APK.

Рассылаемые файлы содержат вредоносное программное обеспечение (ПО) семейства Mamont, которое используется для скрытого сбора данных и удаленного управления устройством. Среди прочего он способен читать и удалять СМС, открывать произвольные ссылки и передавать данные об устройстве на удаленные серверы, указали в МВД. Там также пояснили, что пользователь после установки файла зачастую видит на гаджете страницу, которая имитирует сервис обмена изображениями.

В ведомстве призвали россиян не устанавливать APK-файлы из чатов, мессенджеров и непроверенных источников. «Отключите автозагрузку файлов в Telegram. Проверяйте подозрительные файлы через специальные сервисы. Используйте антивирусное ПО на мобильных устройствах», — назвали там другие рекомендации, которые помогут защититься от мошенников.

Ранее в «Лаборатории Касперского» раскрыли, что троянец Mamont в 2025 году стал самой массовой киберугрозой среди вредоносного ПО для пользователей Android в России. Уточнялось, что вредонос может распространяться с помощью абсолютно различных фишинговых кампаний.

