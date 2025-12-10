Реклама

Экономика
14:44, 10 декабря 2025Экономика

Россиянка попыталась поменять ключ от домофона и оставила семью без денег

На Сахалине студентка попыталась поменять ключ от домофона и отдала 28 млн руб.
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На Сахалине студентка попыталась поменять ключ от домофона и оставила семью без денег. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону.

С 19-летней россиянкой связались неизвестные и убедили в необходимости заменить ключи от домофона на новые. Собеседники выманили у девушки код из смс-сообщения. Затем ей позвонили якобы от имени силовиков и заявили, что доставшиеся ей по наследству сбережения находятся под угрозой.

Пока россиянка находилась на материке по месту учебы, мошенники вынудили ее передать их курьеру 21 миллион рублей. Позднее его задержала полиция. На Сахалин студентка вернулась, продолжая общение со злоумышленниками. Тогда аферисты убедили ее забрать из домашнего сейфа матери 70 тысяч долларов США и три миллиона японских иен — эти деньги тоже получили мошенники. Общая сумма ущерба достигает 28 миллионов рублей.

В полицию обратилась мать пострадавшей. В регионе возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее аналогичной суммы лишилась жительница Москвы, которая согласилась заменить ключ от домофона. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ее накопления находятся под угрозой, а от ее имени финансируется запрещенная деятельность. Собеседники посоветовали женщине «задекларировать» сбережения. Для этого ее попросили передать деньги курьеру.

