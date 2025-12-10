Реклама

13:28, 10 декабря 2025

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Уточняется, что снижение цен на 10 процентов действует на тариф «Базовый», а 15 процентов — на тарифы «Выгодный» и «Максимум». Билеты по любым направлениям можно приобрести со скидками до 23:59 (мск) 11 декабря 2025, а улететь по ним — с 11 декабря 2025 по 24 октября 2026.

Ранее российский тревел-блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.

