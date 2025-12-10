Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Уточняется, что снижение цен на 10 процентов действует на тариф «Базовый», а 15 процентов — на тарифы «Выгодный» и «Максимум». Билеты по любым направлениям можно приобрести со скидками до 23:59 (мск) 11 декабря 2025, а улететь по ним — с 11 декабря 2025 по 24 октября 2026.

Ранее российский тревел-блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.

