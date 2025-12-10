Российский хоккеист Кучеров вошел в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Кучеров вошел в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в топ-5 лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Заброшенная шайба и результативная передача в матче с «Монреаль Канадиенс» позволили хоккеисту опередить по сумме очков за карьеру Алексея Ковалева и вывели спортсмена на чистое пятое место.

В активе Кучерова 1030 очков в неполных 830 матчах, в то время как у Ковалева — 1029 очков в 1316 матчах. Первую строчку в рейтинге лучших российских бомбардиров НХЛ занимает Александр Овечкин (1652 очка в 1521 матче), на второй позиции Евгений Малкин (1375 очков в 1239 матчах), замыкает тройку Сергей Федоров (1179 очков в 1248 матчах). Четвертая позиция у Александра Могильного (1032 очка в 990 матчах).

