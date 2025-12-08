Овечкин вышел на девятое место по числу побед в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на девятое место по числу побед в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В ночь на понедельник, 8 декабря, столичные на своей площадке всухую обыграли «Коламбус Блю Джекетс» (2:0). Для Овечкина это 841-я победа в «регулярке» НХЛ.
Россиянин обошел защитника Райана Сутера, который на данный момент находится без клуба. В активе американца 840 побед.
В нынешнем сезоне Овечкин провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В активе 40-летнего россиянина 14 голов и 15 результативных передач.