«Вашингтон» одолел «Коламбус» в матче НХЛ, Овечкин не набрал очков

«Вашингтон Кэпиталз» одолел «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отличились Джейкоб Чикран и белорусский форвард Алексей Протас. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился голевыми действиями.

Для «Кэпиталз» данная победа стала седьмой в последних восьми матчах. Команда укрепила свое лидерство в Восточной конференции НХЛ. «Коламбус» потерпел шестое поражение в восьми играх и опустился на 12-е место в таблице Востока.

Ранее Овечкин вступил в потасовку с американцем Фрэнком Ватрано во время матча НХЛ против «Анахайм Дакс». Ватрано﻿ толкнул Чикрана, врезавшегося в борт, после чего Овечкин﻿ вместе с одноклубником Диланом Строумом заступились за партнера, что привело к перепалке.

