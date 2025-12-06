Реклама

09:55, 6 декабря 2025

Овечкин вступил в потасовку с американцем во время матча НХЛ

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Griffin Hooperr / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вступил в потасовку с американцем Фрэнком Ватрано во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс». Об этом сообщает РИА Новости.

При счете 3:3 в начале третьего периода Ватрано﻿ толкнул защитника «Кэпиталс» Джейкоба Чикрана, врезавшегося в борт. Овечкин﻿ вместе с одноклубником Диланом Строумом сразу заступились за партнера, что привело к перепалке.

Стычка быстро переросла в массовую драку на льду, однако арбитры оперативно разняли хоккеистов. Ватрано получил малый штраф за блокировку, однако «Вашингтон» не смог реализовать большинство после этого инцидента. Матч завершился в овертайме победой «Анахайма».

Овечкин является победителем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира.

