Шарлиз Терон снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера

Карина Черных
Фото: @charlizeafrica

Южноафриканская и американская актриса и модель Шарлиз Терон снялась в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя звезда фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» предстала перед камерой в черном кружевном комбинезоне, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали трусы со средней посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что Терон не стала надевать под изделие бюстгальтер.

Знаменитость подобрала к комбинезону золотистые открытые туфли, оформленные застежкой на щиколотке, и дополнила образ круглыми серьгами и массивным браслетом. Терон распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

В октябре сообщалось, что Шарлиз Терон с обнаженной грудью пришла на модный показ люксового бренда Dior.

