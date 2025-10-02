Ценности
20:45, 2 октября 2025

50-летняя Шарлиз Терон с обнаженной грудью пришла на модный показ

50-летняя актриса Шарлиз Терон пришла в откровенном образе на модный показ Dior
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Le Segretain / Getty Images for Dior

Южноафриканская и американская актриса и модель Шарлиз Терон с обнаженной грудью пришла на модный показ люксового бренда Dior. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость выбрала для выхода в свет серые шорты-бермуды, из-под которых виднелась резинка от черных колготок. Кроме того, она надела на голое тело черную куртку-косуху. Также звезда «Безумного Макса» дополнила свой откровенный образ макияжем в нюдовах тонах и распустила волосы.

Поклонники обсудили внешний вид актрисы в комментариях под публикацией. «Самая красивая женщина на планете», «Ты выглядишь так потрясающе», «Люблю твои длинные волосы», «Она прекрасна», «Шарлиз великолепна», — высказывались они.

В июле Шарлиз Терон снялась в откровенном нижнем белье для журнала Perfect Magazine.

