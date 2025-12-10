Реклама

09:05, 10 декабря 2025
Экономика

Силуанов подсчитал количество антироссийских санкций

Силуанов: Против России ввели более 30 тысяч санкций
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Бюджетное правило обеспечило устойчивость российской экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировало издание «Эксперт».

Он пояснил, что именно благодаря этому правилу Россия прошла кризис 2014 года, когда упали цены на нефть. Кроме того, оно выручило российскую экономику в период пандемии коронавируса и выручает в настоящее время, когда Москва оказалась под более чем 30 тысячами санкций.

По словам Силуанова, изменение так называемой цены отсечения в 2017 году не следует расценивать как то, что Минфин «начал жестить».

«Отнюдь нет. Это просто философия финансистов — думать наперед, предотвращать риски», — констатировал министр.

По словам Силуанова, бюджетное стимулирование экономики не может продолжаться вечно, так как в итоге это чревато разбалансировкой финансовой ситуации. Он уверен, что идеальной конструкцией остается жесткий бюджет и мягкая денежно-кредитная политика.

