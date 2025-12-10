Реклама

14:42, 10 декабря 2025Путешествия

Составлен рейтинг самых дешевых стран 2025 года

В список самых дешевых зарубежных направлений 2025 года вошли Казахстан и Грузия
Алина Черненко

Фото: Freepic.diller / Freepik

Аналитики сервиса путешествий «Туту» составили рейтинг самых дешевых стран 2025 года. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В источнике говорится, что неделю вдвоем с минимальными затратами россияне могли провести в странах ближнего зарубежья. На первом месте в списке оказалась Белоруссия — отпуск на двоих там обходился в среднем в 61 тысячу рублей. Также в тройку лидеров попали Казахстан (около 70 тысяч рублей) и Грузия (93 тысячи рублей).

Кроме того, в рейтинг самых дешевых зарубежных направлений 2025 года вошли Армения (96 тысяч рублей), Узбекистан (105 тысяч рублей), Киргизия (115 тысяч рублей) и Турция (129 тысяч рублей).

«По нашим прогнозам, в 2026 году среди бюджетных направлений может оказаться Китай, спрос на поездки в который растет, в том числе на новогодние праздники», — отметил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин.

Ранее российский тревел-блогер назвал Малайзию самой дешевой страной для зимнего отдыха в сезоне-2025-2026. По его словам, на острове Лангкави можно снять жилье на первой береговой линии всего за 100 долларов (7,6 тысячи рублей) в неделю.

