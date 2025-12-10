Стало известно о наличии компромата у Трампа на Зеленского и его жену

У президента США Дональда Трампа есть компромат на украинского лидера Владимира Зеленского и его жену Елену Зеленскую. Об этом заявил бывший депутат Рады Олег Царев в интервью aif.ru.

«Вероятно, с целью нарастить давление на Зеленского в Вашингтоне дадут команду опубликовать материалы расследования НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру»). Уверен, что в коррупционных схемах задействован и Зеленский, и его жена», — рассказал экс-парламентарий.

По информации Царева, в схемах задействовано и близкое к украинскому лидеру окружение. Кроме того, он выразил мнение, что на время переговоров Вашингтон пообещал «не давать отмашку» по расследованию НАБУ.

Ранее сообщалось, что близкий круг Владимира Зеленского в последние четыре года активно саботировал независимый антикоррупционный надзор в стране.