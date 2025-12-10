У экс-чиновника Росприроднадзора изъяли квартиры в Таиланде и Турции на сотни миллионов

В Новосибирске суд изъял у экс-чиновника Росприроднадзора Фролова имущество

В Новосибирске суд изъял в доход государства имущество бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова на сумму свыше 300 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

В перечень изъятого имущества вошли 13 автомобилей, три земельных участка, дом, квартиры, в том числе восемь зарубежных, и доля в транспортной компании. Фролов фактически владел недвижимостью в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции, Грузии и Таиланде. По данным прокуратуры, чиновник не мог накопить такое состояние на свою зарплату.

