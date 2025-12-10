Реклама

09:59, 10 декабря 2025

У экс-чиновника Росприроднадзора изъяли квартиры в Таиланде и Турции на сотни миллионов

В Новосибирске суд изъял у экс-чиновника Росприроднадзора Фролова имущество
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд изъял в доход государства имущество бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова на сумму свыше 300 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

В перечень изъятого имущества вошли 13 автомобилей, три земельных участка, дом, квартиры, в том числе восемь зарубежных, и доля в транспортной компании. Фролов фактически владел недвижимостью в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции, Грузии и Таиланде. По данным прокуратуры, чиновник не мог накопить такое состояние на свою зарплату.

Ранее в Кузьминский районный суд Москвы поступил антикоррупционный иск подмосковной прокуратуры к бывшему замглавы администрации Ленинского городского округа Альберту Гравину и его родственникам.

