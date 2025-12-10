Умер писавший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков» сатирик

Писавший сценарии для «Аншлага» сатирик Французов умер в возрасте 87 лет

Сатирик Леонид Французов, писавший сценарии для ряда телепрограмм, в том числе «Аншлага» и «Голубых огоньков», умер в возрасте 87 лет. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал артист эстрады и юморист Владимир Винокур.

«Ушел из жизни прекрасный писатель-сатирик Леонид Михайлович Французов», — заявил Винокур. Он добавил, что артисты благодарны сатирику за его творчество и талант.

Как уточняет AiF, информация о том, что Французова не стало, также была опубликована на его официальном сайте. Отмечается, что писатель скончался 9 декабря. Известно, что последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, после чего стал заниматься литературной и концертной деятельностью. Написал ряд монологов, фельетонов, куплетов и пародий, которые в разные годы исполняли советские и российские артисты, в том числе Евгений Петросян, Елена Степаненко, Ефим Шифрин, Клара Новикова и Юрий Гальцев. Кроме того, Французов создавал сценарии к программам «Смехопанорама», «Аншлаг», «Голубой огонек» и «Спокойной ночи, малыши».