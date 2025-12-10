В Европе усомнились в быстром достижении сделки по Украине

WSJ: В Европе заявили, что России, США и Украине нужны месяцы для урегулирования

Европейские политики считают, что России, США и Украине могут потребоваться месяцы для согласования условий урегулирования конфликта, об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

Как отметил автор, переговоры по Украине могут затянуться в том числе, если на поле боя не произойдет крупных изменений. «Многие европейские чиновники в частном порядке заявляли, что для разрешения разногласий между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы», — говорится в статье.

Один из европейских чиновников рассказал газете, что сомневается в быстром достижении сделки. Неназванные представители американской администрации заявили изданию, что всячески подталкивают Киев к сделке, которая ему не нравится.

Ранее стало известно, что некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине.