В Пензе прогуляются сотни Дедов Морозов

В Пензе состоится традиционное ежегодное шествие Дедов Морозов. Подробности публикует местный портал «РИА Пензенской области».

Сотни россиян в костюмах Дедов Морозов, сопровождаемые снегурочками, 13 декабря прогуляются от Фонтанной площади до площади Ленина.

В конце маршрута гостей и жителей города ожидает кульминация праздника — торжественное зажжение главной городской елки. После этого произойдет символическая передача новогодних огней Дедам Морозам, представляющим районы региона.

Кроме того, на площади Ленина состоится грандиозное открытие официальной резиденции — дома Деда Мороза.

