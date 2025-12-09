Татарстанцы спасли замерзавшего на пруду лебедя

В Татарстане местные жители спасли лебедя с подбитым крылом

Жители Татарстана спасли лебедя с подбитым крылом. Об этом сообщает Telegram-канал «Челны онлайн».

Несколько мужчин из Набережных Челнов организовали спасательную операцию, чтобы помочь лебедю, который из-за травмированного крыла не мог взлететь с замерзавшего пруда в Тукаевском районе. Татарстанцы окружили испуганную птицу и аккуратно поймали лебедя, после чего поместили его в мешок для транспортировки в безопасное место. «Не пожарь только его на Новый год», — шутя, сказал один из участников спасательной операции. Другой мужчина по имени Петр в ответ сказал, что лебедя жарить никак нельзя. Птицу лечение ждет реабилитация.

Тревогу подняли местные жители, которые заметили, что лебедь продрог настолько, что не мог самостоятельно покинуть покрывающуюся льдом водную гладь.

Ранее в поселке Прибрежный Братского района местные жители обнаружили на льду водоема ослабленную цаплю, которая не смогла самостоятельно улететь. Птицу удалось забрать со льда и спасти.