В Братске спасли замерзающую цаплю

Жители Братска спасли истощенную цаплю, которая не смогла улететь на юг
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В поселке Прибрежный Братского района местные жители обнаружили на льду водоема ослабленную птицу, которая не смогла самостоятельно улететь. Об этом сообщает газета «Областная».

Цаплю удалось забрать со льда и спасти. При осмотре выяснилось, что серая цапля серьезно истощена — ее вес составлял всего 850 граммов вместо нормальных 1,5-2 килограммов. Ее доставили в ветеринарную клинику, где провели интенсивную терапию, включая несколько капельниц для восстановления сил.

После недельной реабилитации, в ходе которой местные рыбаки пожертвовали около 20 килограммов рыбы для кормления цапли, птицу передали в специализированный приют для диких животных в Красноярске. Специалисты отмечают, что у птицы есть все шансы полностью восстановиться и вернуться в естественную среду обитания с наступлением весны.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области спас цаплю, которая блуждала по трассе в ослабленном состоянии. Водитель пожалел молодую птицу, которая явно была дезориентирована, и привез ее домой. Мужчина назвал гостя Аркадием.

