18:16, 10 декабря 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли местонахождение Ермака

Нардеп Дубинский: Ермак работает из здания СВР в Киеве, а не на фронте
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак работает из здания Службы внешней разведки (СВР) в Киеве и не поехал на фронт. О неожиданном местонахождении бывшего чиновника рассказал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Ермак ни на какой фронт не поехал, а держит оборону в Службе внешней разведки в Киеве на [улице] Нагорной. Сидит в теплом-теплом кабинете и пытается рулить своими людьми, которых расставил за семь лет везде», — рассказал нардеп.

Он добавил, что по улицам столицы Ермак передвигается исключительно в сопровождении охраны.

Ранее Дубинский заявлял, что президент Украины Зеленский может покинуть свой пост из-за «столкновения с реальностью», которую от него скрывал Андрей Ермак. 28 ноября Ермак подал в отставку, предположительно, из-за коррупционного скандала, вспыхнувшего на Украине.

