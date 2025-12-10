Реклама

Экономика
17:46, 10 декабря 2025Экономика

В России объявили старт продаж кроссовера Honda Vezel

В Россию привезли кроссоверы Honda Vezel
Светлана Ходос

Фото: пресс-служба ООО «МОТОР-ПЛЕЙС»

На российском рынке начались продажи кроссоверов Honda Vezel 2026 года, которые поставляются из Китая. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщил официальный дистрибьютор автомобилей японской марки компания ООО «МОТОР-ПЛЕЙС».

Модель оснащается атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 124 лошадиные силы и 145 Ньютон-метров крутящего момента. Сочетается с агрегатом вариатор, привод — только передний. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,3 литра на 100 километров пути.

В зависимости от комплектации кроссовер оборудован комбинированной или полностью цифровой 7,0-дюймовой панелью приборов, медиасистемой с экраном размером 9,0 или 10,1 дюйма, а также бесключевым доступом в салон, камерой заднего вида, светодиодной оптикой, системой помощи при езде в гору.

Фото: пресс-служба ООО «МОТОР-ПЛЕЙС»

Еще одной особенностью является технология Magic seat, позволяющая сложить задние сиденья в ровный пол или поднять их вертикально — это позволяет перевозить негабаритный груз.

Цены на Honda Vezel на российском рынке начинаются от 2 769 900 рублей. Поставщик отмечает, что в стоимость уже включен пересмотренный утилизационный сбор.

С 1 декабря 2025 года в силу вступили новые правила расчета утилизационного сбора. Из-за корректировки ставок и появления новых коэффициентов утильсбор вырос в десятки и сотни раз, что привело к резкому подорожанию импортных автомобилей. Многие модели зарубежных брендов стали дороже на сотни тысяч, а какие-то — сразу на миллион рублей.

