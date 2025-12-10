В России объявили старт продаж кроссовера Honda Vezel

В Россию привезли кроссоверы Honda Vezel

На российском рынке начались продажи кроссоверов Honda Vezel 2026 года, которые поставляются из Китая. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщил официальный дистрибьютор автомобилей японской марки компания ООО «МОТОР-ПЛЕЙС».

Модель оснащается атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 124 лошадиные силы и 145 Ньютон-метров крутящего момента. Сочетается с агрегатом вариатор, привод — только передний. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,3 литра на 100 километров пути.

В зависимости от комплектации кроссовер оборудован комбинированной или полностью цифровой 7,0-дюймовой панелью приборов, медиасистемой с экраном размером 9,0 или 10,1 дюйма, а также бесключевым доступом в салон, камерой заднего вида, светодиодной оптикой, системой помощи при езде в гору.

Фото: пресс-служба ООО «МОТОР-ПЛЕЙС»

Еще одной особенностью является технология Magic seat, позволяющая сложить задние сиденья в ровный пол или поднять их вертикально — это позволяет перевозить негабаритный груз.

Цены на Honda Vezel на российском рынке начинаются от 2 769 900 рублей. Поставщик отмечает, что в стоимость уже включен пересмотренный утилизационный сбор.

С 1 декабря 2025 года в силу вступили новые правила расчета утилизационного сбора. Из-за корректировки ставок и появления новых коэффициентов утильсбор вырос в десятки и сотни раз, что привело к резкому подорожанию импортных автомобилей. Многие модели зарубежных брендов стали дороже на сотни тысяч, а какие-то — сразу на миллион рублей.