16:05, 10 декабря 2025Бывший СССР

В России рассказали о выстраивании буферной зоны безопасности в трех регионах

Шаландин: В ходе боев в трех регионах выстраивается буферная зона безопасности
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин в беседе с «Царьградом» сообщил о напряженных боях в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Он отметил, что там формируется буферная зона безопасности. Вооруженные силы (ВС) России активно продвигаются, чтобы подавить сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на определенных участках, уточнил спикер. «Там, видимо, будет выстраиваться зона безопасности», — подчеркнул он.

Согласно прогнозу собеседника издания, упорные бои развернутся в районе Славянско-Краматорской агломерации. На всех операционных направлениях бои будут идти со средней интенсивностью, считает он. Шаландин выразил надежду, что ВС РФ сломают сопротивление ВСУ к концу года.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили украинский истребитель Су-27. На Западе самолет назвали одним из самых незаменимых среди тех, что состоят на вооружении у ВСУ.

