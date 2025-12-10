Реклама

19:27, 10 декабря 2025

В российском регионе обнаружили «волосатый» лед

В геопарке в Башкирии обнаружили «волосатый» лед
Екатерина Ештокина

Фото: Ann Harmer / Wikimedia

В российском регионе обнаружили редкий «волосатый» лед. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал UTV.

Необычное явление специалисты заметили в геопарке «Янган-Тау» в Башкирии. «"Ледяные волосы" (они же "ледяная борода", "волосатый лед") — это редкое природное явление. Оно выглядит как шелковистые пряди волос или паутина. Для образования ледяных "волос" необходимо сочетание нескольких факторов: гниющая древесина, низкая температура, высокая влажность, спокойная погода», — пояснили сотрудники территории.

«Волосатый» лед образовывается при наличии в древесине особого грибка Exidiopsis effusa, который выталкивает влагу из наружу, и она мгновенно замерзает. Таким образом природой создаются тончайшие ледяные нити, похожие на волосы.

В апреле в России олень с удовольствием нализался льда и попал на видео. На размещенных кадрах животное медленно шло по замерзшему водоему ночью.

