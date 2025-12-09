Во Франции рассказали о последнем ударе Трампа по Зеленскому

Филиппо: Трамп ударил по Зеленскому, указав на его нежелание принять условия США

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский не хочет принять выдвигаемые условия по урегулированию, нанес по нему последний удар. С таким мнением в соцсети X выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп только что нанес по Зеленскому последний удар! Очень серьезный удар!» — написал политик, добавив, что американский лидер также «устроил разнос» и европейским странам.

В интервью газете Politico Трамп сравнил Зеленского с организатором бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом, который «мог продать что угодно и когда угодно». Он также указал на то, что украинский лидер до сих пор не ознакомился с американским мирным предложением.