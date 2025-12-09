Трамп сравнил Зеленского с организатором цирка

Трамп сравнил Зеленского с организатором бродячего цирка Барнумом

Президент США Дональд Трамп сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с организатором бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом. Об этом он сообщил в интервью журналу Politico, которое опубликовано на официальном YouTube-канале издания.

По словам Трампа, во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным Зеленский заявил о желании «вернуть Крым и заполучить членство в НАТО». Он добавил, что высказывания представителя Киева прозвучали «не очень любезно».

«[Барнум] мог продать что угодно и когда угодно. Он говорил, неважно, работает это или нет. Но ведь [Зеленский] же и есть Ф.Т. Барнум. Он заставил жуликоватого [бывшего президента США] Джо Байдена отдать ему 350 миллиардов долларов. Посмотрите на результат: 25 процентов [территории] его страны потеряно», — объяснил американский президент.

Трамп вместе с тем выразил свое недовольство Зеленским по одному вопросу. Речь шла об ознакомлении украинским лидером с планом по урегулированию конфликта на Украине.