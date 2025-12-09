Трамп обвинил Зеленского в неознакомленности с американским мирным планом

Трамп: Зеленский до сих пор не ознакомился с американским мирным предложением

Украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с американским мирным предложением. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.

«Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на вчерашний день. Может быть, он прочитал его за ночь. Было бы хорошо, если бы он его прочитал», — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что людям из команды президента Украины предложение понравилось, однако сам он его еще не прочитал.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну. Однако он отметил, что сейчас, вероятно, этого уже не должно произойти.