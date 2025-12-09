Трамп высказался о возможности перерастания конфликта на Украине в мировую войну

Конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, но сейчас, вероятно, этого уже не должно произойти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.
Глава Белого дома подчеркнул, что если бы он был президентом США в 2022 году, этого конфликта не случилось бы.
«Он мог бы перерасти в третью мировую войну. Я думаю, что сейчас этого, скорее всего, не произойдет», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что его предложение по мирному урегулированию конфликта России и Украины понравилось команде украинского лидера Владимира Зеленского.