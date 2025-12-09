Реклама

14:32, 9 декабря 2025

Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

Politico: Трамп заявил, что его предложение мира понравилось команде Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предложение по мирному урегулированию конфликта России и Украины понравилось команде украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналу Politico.

«Его людям это предложение очень понравилось. Его помощникам, его высшему руководству оно понравилось», — поделился хозяин Белого дома.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский пытается сорвать мирное соглашение с Россией, чтобы выиграть время.

По мнению Кошковича, украинский лидер хочет затянуть мирный процесс до января, надеясь, что партия войны в Конгрессе США и американские ястребы смогут «каким-то образом саботировать» усилия Трампа.

