Politico: Трамп заявил, что его предложение мира понравилось команде Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предложение по мирному урегулированию конфликта России и Украины понравилось команде украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналу Politico.

«Его людям это предложение очень понравилось. Его помощникам, его высшему руководству оно понравилось», — поделился хозяин Белого дома.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский пытается сорвать мирное соглашение с Россией, чтобы выиграть время.

По мнению Кошковича, украинский лидер хочет затянуть мирный процесс до января, надеясь, что партия войны в Конгрессе США и американские ястребы смогут «каким-то образом саботировать» усилия Трампа.