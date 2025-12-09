Аналитик Кошкович: Зеленский пытается сорвать мир с РФ, чтобы выиграть время

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирное соглашение с Россией, чтобы выиграть время. С таким заявлением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Рискуя констатировать очевидное, Зеленский пытается выиграть время», — отметил эксперт.

По мнению Кошковича, украинский лидер хочет затянуть мирный процесс до января, надеясь, что партия войны в Конгрессе США и американские ястребы смогут «каким-то образом саботировать» усилия главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Кошкович посоветовал Зеленскому ознакомиться и согласиться с предложенным Трампом мирным планом по урегулированию российско-украинского конфликта.