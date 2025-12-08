На Западе дали совет Зеленскому после слов Трампа

Кошкович: Зеленскому стоит прочитать мирный план Трампа и полюбить его

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит ознакомиться и согласиться с предложенным Вашингтоном мирным планом по урегулированию конфликта. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Думаю, Зеленскому лучше прочитать (этот мирный план — прим. «Ленты.ру») и полюбить его», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Он подчеркнул, что его несколько разочаровало такое поведение украинского коллеги.

Также Трамп признался, что ошибался в глубине российско-украинского конфликта. Он пришел к выводу, что остановить противостояние будет сложнее, чем ему казалось изначально.