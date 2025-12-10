Реклама

Водитель свадебного кортежа из двух пистолетов обстрелял гостей в российском городе

В Волгограде суд арестовал мужчину, ранившего из пистолетов 2 гостей на свадьбе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Краснооктябрьский суд Волгограда арестовал 36-летнего местного жителя, устроившего стрельбу на свадьбе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2026 года. Он обвиняется в хулиганстве.

По версии следствия, вечером 7 декабря Александр Б. был приглашен другом на свадьбу в качестве водителя свадебного кортежа, сообщили «Ленте.ру» в управлении МВД по Волгоградской области. Позже за праздничным столом он употребил спиртное, а затем во время застолья у него произошел конфликт с двумя гостями. Мужчина схватил два травматических пистолета, три раза выстрелил в 48-летнего гостя и дважды в 37-летнего участника застолья.

Гостей госпитализировали, врачи диагностировали у одного пострадавшего ранения правой ноги, левого бедра и руки, а у другого — огнестрельное ранение предплечья. Полиция по горячим следам задержала стрелка.

Ранее сообщалось, что в Тверской области женщина за рулем автомобиля вынудила полицейских открыть стрельбу, отказавшись по их требованию остановить машину.

