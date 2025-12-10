Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:21, 10 декабря 2025Бывший СССР

Военные ВСУ начали скупать розовую экипировку

РИА: В военторгах на Украине набирает популярность розовая экипировка для ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали покупать розовую тактическую одежду и экипировку, она набирает популярность в военторгах, которые предлагают большой ассортимент такой продукции. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав предложения в соцсетях.

Военнослужащие могут купить онлайн наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальный маячок, шевроны, компас, обложки для документов, чехол для бронеплит — все розового цвета.

На страницах военторгов не указано, как розовое обмундирование может выполнять функцию маскировки в условиях боевых действий. Однако магазины публикуют отзывы с фотографиями украинских бойцов в розовом с боевых позиций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Считаные дни». Трамп поставил Зеленскому дедлайн по принятию мирного плана

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Переход с iPhone на Android-смартфоны упростили

    Вероятность выхода США из НАТО оценили

    Военный аналитик оценил эффективность бронетехники в зоне СВО

    Военные ВСУ начали скупать розовую экипировку

    Трамп предрек уничтожение Европы

    Стало известно о политологической экспертизе Долиной

    Загитова рассказала о травле в школе

    Женщина родила от донора спермы и назвала его сумасшедшим насильником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok