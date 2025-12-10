Военные ВСУ начали скупать розовую экипировку

РИА: В военторгах на Украине набирает популярность розовая экипировка для ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали покупать розовую тактическую одежду и экипировку, она набирает популярность в военторгах, которые предлагают большой ассортимент такой продукции. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав предложения в соцсетях.

Военнослужащие могут купить онлайн наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальный маячок, шевроны, компас, обложки для документов, чехол для бронеплит — все розового цвета.

На страницах военторгов не указано, как розовое обмундирование может выполнять функцию маскировки в условиях боевых действий. Однако магазины публикуют отзывы с фотографиями украинских бойцов в розовом с боевых позиций.