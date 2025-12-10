Реклама

Военный эксперт объяснил заявления Зеленского об энергетическом перемирии

Дандыкин: Зеленский вспомнил о перемирии после требования США провести выборы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский вспомнил об энергетическом перемирии из-за призыва президента США Дональда Трампа провести президентские выборы. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Дандыкин отметил, что Россия уже предлагала перемирие, однако ВСУ отказались его соблюдать. По мнению эксперта, Зеленский внезапно заговорил о перемирии с целью перемещения войск и получения оружия.

«Самое главное — Киев не признает никаких территориальных уступок. Зеленский сейчас не может ставить какие-то условия, как будто он наступает. Он начинает вертеться как уж на сковородке», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Владимир Зеленский намерен согласиться на энергетическое перемирие из-за тяжелой ситуации с энергетикой на Украине. Он добавил, что украинский лидер решил дать согласие, только когда в Киеве практически свершился блэкаут.

