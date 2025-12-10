Женщина с выпирающей промежностью попалась на таможне Китая с червями в штанах

Китайские таможенники задержали женщину с выпирающей промежностью и нашли в ее штанах килограмм живых бамбуковых червей. Об этом сообщает Need To Know.

Уточняется, что путешественница попалась на пункте досмотра Мэнлун в городе Цзинхун. Сотрудникам показалось, что у нее неестественная поза и выпирающие брюки. Они допустили, что женщина провозит контрабандные товары, и оказались правы. Путешественница спрятала в штаны насекомых, которые считаются в Китае дорогостоящим деликатесом.

В тот же день еще несколько туристов попались на той же таможне с аналогичными червями, спрятанными в одежде.

