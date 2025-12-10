Реклама

07:30, 10 декабря 2025Путешествия

Житель Бали описал поведение россиян на острове словом «неподобающее»

Алина Черненко

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Путешественник Алексей Кутовой пообщался с жителем Бали, который пожаловался на неподобающее поведение русских туристов на индонезийском острове. Его мнением соотечественник поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Хозяин кафе в городе Убуд отметил в разговоре с автором публикации, что в последние годы на острове будто что-то изменилось — не все приезжие понимают, где они находятся.

«Мы с друзьями постоянно обсуждаем выходки туристов. Так вот, один чувак фотографировался без одежды на фоне Агунга! Это наш священный вулкан, понимаешь? Для нас это все равно что... ну, не знаю, как будто кто-то разделся в вашей церкви. Очень неприятно это видеть», — такими словами описал происходящее на Бали собеседник россиянина.

Больше всего балийцы жалуются на российских туристов, которые арендуют скутеры. Знакомый Кутового пояснил, что они часто делают это без опыта вождения, садятся на байк нетрезвые, без шлема и не зная местных правил.

«Вчера видел, как девушка ехала в купальнике на байке. Вот такие потом все подранные просят помощи. Не все такие, конечно! Но очень часто. И потом они злятся на полицию, кричат, не хотят платить штраф», — возмутился балиец.

Кроме того, россияне часто заходят в храмы майках и шортах и думают, что это просто красивые здания для фотографий. Но особенно местных раздражают гости острова, которые занимаются нелегальной трудовой деятельностью.

«Очень много людей приезжают как туристы, но работают: инструкторы йоги, фотографы, няни, тренеры. Не платят налоги, создают конкуренцию. Это несправедливо, и их стараются сдавать, а потом депортировать», — предупредил собеседник путешественника.

Ранее этот же тревел-блогер назвал главные разочарования живущих на Бали соотечественников. В частности, для них оказывается проблематично получить долгосрочную визу.

