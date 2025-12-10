Реклама

Звезда КВН рассказала о слезах из-за называющих ее «жирной мразью» зрителей

Звезда КВН Ольга Картункова плакала из-за оскорблений зрителей в соцсетях
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: GAZ / VKvideo

Бывшая участница КВН актриса Ольга Картункова призналась, что в прошлом ее доводили до слез оскорбления зрителей, которые они оставляли в соцсетях. Об этом она рассказала в шоу «Вопрос ребром», выпуск вышел во «ВКонтакте».

По словам Картунковой, раньше она читала практически все комментарии о себе в соцсетях и зачастую плакала. «Я очень сильно переживала. "Уберите эту потную корову с экрана", "Как же ты меня бесишь, какой мерзкий голос"», — перечислила актриса такие комментарии и добавила, что среди прочего ее называли «жирной мразью» и «тварью».

Звезда КВН отметила, что в какой-то момент она решила не заострять внимание на оскорблениях в свой адрес. Картункова призналась, что ей даже удалось подружиться с одним из хейтеров. Как уточнила актриса, выяснилось, что в тот момент, когда мужчина писал ей негативные комментарии, у него были серьезные проблемы в жизни.

Ранее юмористка рассказала, что задумывалась над уходом из шоу-бизнеса. По словам Картунковой, тогда ее «очень сильно довели» оскорбления в интернете.

