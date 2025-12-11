Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

Блогер Суди Аль Надак потребовала у мужа-миллионера дизайнерскую одежду для сына

Блогерша-домохозяйка Суди Аль Надак раскрыла требования к мужу-миллионеру из Дубая после рождения сына. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.

Женщина отметила, что супруг должен обеспечивать их ребенка только дизайнерской одеждой. Также ему каждый месяц необходимо оплачивать для сына профессиональную фотосессию, чтобы запечатлеть все этапы его развития.

Кроме того, избранник обязан каждый день дарить возлюбленной цветы и предоставить возможность еженедельно посещать салоны красоты. В то же время в списке оказалась оплата ежедневных походов в ресторан и ежемесячных семейных путешествий. «Семейные каникулы каждый месяц — чтобы мы могли хорошо провести время вместе», — указала автор поста.

