Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:29, 11 декабря 2025Ценности

Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

Блогер Суди Аль Надак потребовала у мужа-миллионера дизайнерскую одежду для сына
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @soudiofarabia

Блогерша-домохозяйка Суди Аль Надак раскрыла требования к мужу-миллионеру из Дубая после рождения сына. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.

Женщина отметила, что супруг должен обеспечивать их ребенка только дизайнерской одеждой. Также ему каждый месяц необходимо оплачивать для сына профессиональную фотосессию, чтобы запечатлеть все этапы его развития.

Кроме того, избранник обязан каждый день дарить возлюбленной цветы и предоставить возможность еженедельно посещать салоны красоты. В то же время в списке оказалась оплата ежедневных походов в ресторан и ежемесячных семейных путешествий. «Семейные каникулы каждый месяц — чтобы мы могли хорошо провести время вместе», — указала автор поста.

В августе 2023 года блогерша-домохозяйка Линда Андраде раскрыла требования к жениху-миллионеру перед заключением брака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом наступлении в зоне СВО

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Малышева назвала жестью и дикостью одно действие россиян

    Блокировку iMessage в России признали невозможной

    ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

    Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

    Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

    Россиян предупредили о проблемах с сердцем из-за насморка

    Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

    Олениха ворвалась в магазин подарков и застряла в стуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok