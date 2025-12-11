Двукратную олимпийскую чемпионку внесли в базу «Миротворца»

Двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону Богалий внесли в базу «Миротворца»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий была включена в базу скандального украинского ресурса «Миротворец» (в России сайт заблокирован по решению суда). Об этом пишет ТАСС.

Спортсменке вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку в проведении специальной военной операции (СВО).

Россиянка Анна Богалий является победительницей Олимпийских игр 2006 и 2010 годов в эстафете 4x6 км. Также она становилась трехкратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитника сборной России по футболу Дениса Глушакова и еще троих российских спортсменов внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

До этого в базу скандального сайта попали личные данные еще троих детей 2023 года рождения. По последним данным, в базе числятся 25 детей 2022 и 2023 годов рождения.