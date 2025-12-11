Реклама

Экономика
11:17, 11 декабря 2025Экономика

В России задумали частично разрешить вывоз бензина

Глава Минэнерго РФ Цивилев заявил о возможности снятия запрета экспорта бензина
Платон Щукин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство России рассмотрит вопрос отмены запретов на экспорт дизельного топлива для непроизводителей и бензина, действующих до конца декабря текущего года. Об этом журналистам рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев, передает ТАСС.

По его словам, решение примут с учетом ситуации, но сам он считает ее на текущий момент стабильной. Топливный рынок обеспечен предложением и способен формировать запасы для подготовки к весеннему росту потребительского спроса.

Глава Минэнерго не ожидает повторения топливного кризиса, накрывшего страну в конце лета и осенью, поскольку власти располагают всеми необходимыми инструментами для своевременного реагирования.

До этого стало известно, что вице-премьер Александр Новак проведет заседание штаба по ситуации на топливном рынке в понедельник, 15 декабря. Как правило, на нем присутствуют представители нефтяных компаний и руководители отраслевых ведомств.

Возобновление экспорта нефтепродуктов необходимо для повышения доходов нефтяных компаний, для которых зарубежные направления выгоднее, чем продажа топлива внутри страны. Недополученная ими прибыль также ведет к сокращению нефтегазовых доходов федерального бюджета. В декабре они, по прогнозу Минфина, окажутся на 137,6 миллиарда рублей ниже базового уровня.

