Россия
00:56, 11 декабря 2025Россия

Над двумя российскими городами раздались взрывы

Shot: Над Тулой и городом Алексин раздались взрывы, ПВО уничтожает беспилотники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Над Тулой и городом Алексин раздались взрывы. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 декабря сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам местных жителей, прозвучало 5-7 взрывов, также были видны вспышки. Доносился «звук мотора в небе».

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили 37 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. За три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — 25 беспилотников сбили над Брянской областью, 5 — над Калужской, 3 — над Воронежской, по 2 — над Курской и Белгородской областями.

