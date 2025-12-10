Над пятью российскими регионами уничтожили украинские беспилотники

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом 10 декабря сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.
Уточняется, что за три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — 25 беспилотников сбили над Брянской областью, 5 — над Калужской, 3 — над Воронежской, и по два — над Курской и Белгородской областями.
Ранее стало известно, что несколько домов в Воронеже были повреждены обломками воздушной цели. Ее обнаружили и уничтожили дежурные силы ПВО на подлете к городу. Из многоквартирного дома, поврежденного в результате попытки атаки противника, эвакуировали 80 человек.