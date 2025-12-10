Реклама

22:40, 10 декабря 2025Россия

Из поврежденного при атаке ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек

В Воронеже из поврежденного при попытке атаки ВСУ дома эвакуировали 80 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Восемьдесят человек эвакуированы из многоквартирного дома в Воронеже, поврежденного в результате попытки атаки противника. Об этом 10 декабря в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек», — написал он.

Как уточнил глава российского региона, в результате падения обломков скоростной воздушной цели пострадавших нет. Помимо этого, было оперативно ликвидировано возгорание в административном здании. «Также обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения», — добавил Гусев.

Ранее стало известно, что несколько домов в Воронеже были повреждены обломками воздушной цели. Ее обнаружили и уничтожили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к городу.

