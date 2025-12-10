В российском городе несколько домов повреждены обломками БПЛА

Гусев: В Воронеже несколько домов повреждены обломками БПЛА

Несколько домов в Воронеже повреждены обломками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 10 декабря в Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель. (...) На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа», — сообщил глава российского региона.

Гусев добавил, что на месте дежурят машины скорой помощи, работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России снаряды из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотники. Системы ПВО сбили одну управляемую авиационную бомбу, 13 снарядов РСЗО HIMARS и 280 беспилотников самолетного типа.