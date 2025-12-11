Названо число сбитых украинских БПЛА над регионами России

Минобороны РФ: За три часа над регионами России уничтожено 17 украинских БПЛА

Над регионами России 11 декабря с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщают Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Атаке подверглись два региона. Над территорией Брянской области уничтожили 15 вражеских беспилотников, еще два БПЛА было сбито над Ростовской областью.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру» заявил о росте числа атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты России.