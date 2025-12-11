Реклама

23:27, 11 декабря 2025Россия

Названо число сбитых украинских БПЛА над регионами России

Минобороны РФ: За три часа над регионами России уничтожено 17 украинских БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Над регионами России 11 декабря с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщают Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Атаке подверглись два региона. Над территорией Брянской области уничтожили 15 вражеских беспилотников, еще два БПЛА было сбито над Ростовской областью.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру» заявил о росте числа атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты России.

