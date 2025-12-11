В России заявили о росте числа атак ВСУ на гражданские объекты

Затулин связал увеличение атак ВСУ на удаленные цели с принуждением Киева к миру

Масштаб атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты и мирных граждан растет, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Причину увеличения числа атак депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Масштаб атак на удаленные цели, в том числе гражданские объекты и мирных граждан, со стороны Украины растет. И это, безусловно, неслучайно. Конечно, это связано с тем переломным моментом, который наступил в связи с усилиями принудить Украину к миру», — объяснил Затулин.

Я не раз уже предупреждал, что этот момент, который мы сейчас переживаем в переговорах, будет сопровождаться эскалацией всякого рода попыток нанести как можно большее поражение, произвести как можно большее впечатление своими военными возможностями Константин Затулин депутат Госдумы

Депутат добавил, что российские войска ведут наступление на всех фронтах.

«Украина, которая не может противостоять, судя по всему, этому наступлению, предпринимает усилия, связанные с засылкой БПЛА на территорию России, в надежде на то, что это произведет впечатление если не на руководство, то на население Российской Федерации. Это довольно известная по прежним конфликтам история, которая говорит о том, что на самом деле впервые мы близки к тому, чтобы заставить Запад и Украину признать неизбежность перехода к решению вопроса на условиях, близких к тем, которые официально заявлены Российской Федерацией», — заявил политик.

От того, что эта неизбежность все больше воплощается, по словам Затулина, противники России предпринимают попытки, в том числе и засылкой такого количества беспилотников, срыва переговорного процесса.

«Сроки, которые поставлены главным лидером западного мира — Соединенными Штатами перед властями Украины, известны. Конечно, то, что просачивается, то, что мы узнаем о содержании требований, условий, которые рассматриваются и предлагаются украинской стороне, не может удовлетворить ни самого [президента Украины Владимира] Зеленского, ни тех руководителей европейских стран, которые, как мы знаем, поставили на войну до последнего украинца. Вот они и бесятся», — заключил депутат.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря были перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.