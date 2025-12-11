Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 11 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о росте числа атак ВСУ на гражданские объекты

Затулин связал увеличение атак ВСУ на удаленные цели с принуждением Киева к миру
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Масштаб атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты и мирных граждан растет, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Причину увеличения числа атак депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Масштаб атак на удаленные цели, в том числе гражданские объекты и мирных граждан, со стороны Украины растет. И это, безусловно, неслучайно. Конечно, это связано с тем переломным моментом, который наступил в связи с усилиями принудить Украину к миру», — объяснил Затулин.

Я не раз уже предупреждал, что этот момент, который мы сейчас переживаем в переговорах, будет сопровождаться эскалацией всякого рода попыток нанести как можно большее поражение, произвести как можно большее впечатление своими военными возможностями

Константин Затулиндепутат Госдумы

Депутат добавил, что российские войска ведут наступление на всех фронтах.

«Украина, которая не может противостоять, судя по всему, этому наступлению, предпринимает усилия, связанные с засылкой БПЛА на территорию России, в надежде на то, что это произведет впечатление если не на руководство, то на население Российской Федерации. Это довольно известная по прежним конфликтам история, которая говорит о том, что на самом деле впервые мы близки к тому, чтобы заставить Запад и Украину признать неизбежность перехода к решению вопроса на условиях, близких к тем, которые официально заявлены Российской Федерацией», — заявил политик.

От того, что эта неизбежность все больше воплощается, по словам Затулина, противники России предпринимают попытки, в том числе и засылкой такого количества беспилотников, срыва переговорного процесса.

«Сроки, которые поставлены главным лидером западного мира — Соединенными Штатами перед властями Украины, известны. Конечно, то, что просачивается, то, что мы узнаем о содержании требований, условий, которые рассматриваются и предлагаются украинской стороне, не может удовлетворить ни самого [президента Украины Владимира] Зеленского, ни тех руководителей европейских стран, которые, как мы знаем, поставили на войну до последнего украинца. Вот они и бесятся», — заключил депутат.

Материалы по теме:
«Нет желающих получить ядерной бомбой» Как меняется стратегия боевых действий на Украине и что может обрушить оборону ВСУ?
«Нет желающих получить ядерной бомбой»Как меняется стратегия боевых действий на Украине и что может обрушить оборону ВСУ?
7 ноября 2025
«Защиты от них пока не существует» Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
«Защиты от них пока не существует»Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
11 ноября 2025

Ранее Минобороны России сообщило, что с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря были перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе узнали об исключении из мирного плана США требования к России. Оно касается отвода войск

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В России назвали место запуска дронов ВСУ на Москву

    В бывшей республике СССР запретили покупать алкоголь и табак за наличные

    Коломойский заявил об украинском следе в покушении на Миндича

    Психолог подсказала способ найти мотивацию работать перед Новым годом

    Банк Турции решил понизить ключевую ставку

    Зеленскому предрекли бурю на фоне коррупционного скандала

    Во всех PlayStation 5 нашли критическую проблему

    На Западе высказались о поддержке Украины словами «нам стало страшно, а потом мы устали»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok