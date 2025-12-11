Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 11 декабря 2025Россия

Над Москвой за ночь сбили 32 беспилотника

Минобороны: В ночь на 11 декабря 32 дрона ВСУ попытались атаковать Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 11 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 32 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Москвой. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В общей сложности над территорией Московского региона было сбито 40 дронов.

Всего с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря сбили 287 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

В связи с этим аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В 7:59 официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что данные ограничения были сняты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Россию назвали одним из мировых лидеров в выпуске устаревших чипов

    В московских аэропортах отменены и задержаны более сотни рейсов

    Германия и Норвегия создадут сеть разведывательных спутников

    Сбивший полицейского на машине блогер-миллионник сядет в тюрьму

    Приход дождя в Москву объяснили

    Американский БПЛА заметили недалеко от границы с Россией

    ВС России ликвидировали под Красноармейском боевиков РДК

    Женщина потребовала развода через три дня после свадьбы из-за импотенции мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok