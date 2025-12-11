Над Москвой за ночь сбили 32 беспилотника

Минобороны: В ночь на 11 декабря 32 дрона ВСУ попытались атаковать Москву

В ночь на 11 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 32 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Москвой. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В общей сложности над территорией Московского региона было сбито 40 дронов.

Всего с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря сбили 287 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

В связи с этим аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В 7:59 официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что данные ограничения были сняты.